Lite negli spogliatoi del Maracanà tra Scaloni, ct dell’Argentina, e Lionel Messi, dopo le parole del ct in conferenza stampa

Ci sarebbe stata una lite tra Scaloni e Lionel Messi negli spogliatoi del Maracanà dopo Brasile-Argentina.

Come riportato dal giornalista Jorge Rial su Radio TN, il motivo della lite è legato alle parole del CT in conferenza stampa, in cui metteva in dubbio la sua permanenza sulla panchina della nazionale. La squadra non era a conoscenza dei suoi dubbi e, una volta tornato nello spogliatoio ha avuto uno scambio breve, ma intenso con il capitano dell’albiceleste. «Quello che ha interrotto la conversazione e se ne è andato è stato Messi, la conversazione è durata 32 secondi – commenta Jorge Rial – Ci sono dei codici nel calcio. E se a un giocatore dà fastidio apprendere le cose dalla stampa, figuriamoci Messi»

