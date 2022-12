Sono queste le parole di Christian Argurio ai microfoni di TMW del Milan, ecco cosa dice l’ex osservatore di Juventus ed Udinese.

Christian Argurio su TMW parla del grandissimo lavoro del Milan per costruire la rosa, ecco cosa dice: “Ci sono squadre che si stanno avviando ad avere un nuovo ‘coraggio’, sul mercato. Puntare su un giocatore così giovane, a 18-20 milioni, non è facilissimo neanche per i top club italiani, anche se qualcuno avrebbe potuto permetterselo.“

Conclude così l’ex dirigente: “La competenza dei nostri dirigenti è alta – lo abbiamo già visto con il Napoli e il Milan – anche se sui giovani il tema dell’”aspettare” è delicato, pensiamo a De Ketelaere: magari tra sei mesi ritroveremo il giocatore visto al Bruges. Un altro nome che faccio è Sucic, del Salisburgo: una squadra italiana potrebbe avere il coraggio di provare a prenderlo, a cifre simili di quelle spese dal Lipsia per Gvardiol, un giocatore che è certamente da top club.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG