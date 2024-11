C’è aria di addio in casa Milan, Fonseca lo ha definitivamente bocciato e a gennaio con ogni probabilità sarà addio.

In un contesto calcistico sempre più dinamico e imprevedibile, il Milan si prepara a vivere un periodo di cambiamenti significativi. Al centro delle nuove strategie rossonere c’è una decisione rimarcabile presa dall’allenatore Paulo Fonseca riguardante il futuro di uno dei giocatori.

Quest’ultimo, dopo non aver convinto appieno il tecnico, sembra destinato a lasciare il club già nel prossimo mercato di gennaio. Una bocciatura che sembra quanto mai essere definitiva e senza più appello.

Strategie di mercato del Milan e la bocciatura di Fonseca al rossonero

Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha delineato una chiara strategia per il prossimo mercato di trasferimento. Dalle parole dello stesso Fonseca, emerge una tendenza a valorizzare i talenti già presenti in rosa piuttosto che cercare nuovi ingaggi. Questo approccio si manifesta nel riconoscimento di alternative già all’interno del proprio organico per posizioni chiave come quella di vice-Fofana, con Bennacer pronto a rientrare, e il sostituto di Theo Hernandez, identificato in Terracciano e potenzialmente Bartesaghi dalle giovanili. Sullo sfondo avanza una vera e propria bocciatura per un rossonero che, a meno di sorprese, dirà addio al Milan già a gennaio.

Addio a gennaio, bocciatura definitiva

L’area di maggiore sovrabbondanza nel Milan sembra essere l’attacco, dove un elevato numero di giocatori lotta per un posto da titolare. Con la formazione che privilegia spesso un’unica punta, giocatori del calibro di Morata, Abraham, Jovic e Camarda si trovano a competere per limitate opportunità. Questa situazione di eccesso ha portato alla decisione inevitabile di ridurre il gruppo, con un giocatore, in particolare, che non ha risposto alle aspettative. Luka Jovic, attaccante che in passato ha vestito la maglia del Real Madrid, appare come il principale candidato alla partenza. I suoi trascorsi sono stati segnati da sfortunati infortuni e da prestazioni che non hanno raggiunto i livelli attesi da Fonseca, trovandosi così relegato agli ultimi posti nella gerarchia degli attaccanti. La sua esperienza al Milan, nonostante qualche momento positivo con l’ex allenatore Pioli, sembra ormai giunta al capolinea.

Luka Jovic

Futuro incerto, ma in Serie A

L’avventura milanese di Jovic si avvicina al termine, ma il suo futuro potrebbe non portarlo lontano dalla Serie A. Con varie squadre interessate alle sue qualità, il Torino emerge come destinazione probabile, vista la necessità di rinforzare l’attacco dopo l’infortunio di Duvan Zapata. I granata, oltre all’interesse per Jovic, potrebbero offrire al Milan opzioni vantaggiose, come un diritto di prelazione su Samuele Ricci, evidenziando una trattativa che potrebbe rivelarsi vantaggiosa per entrambe le parti.

