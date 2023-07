Armstrong, Chief Marketing & Communications Officer della Juve, parla così dello sviluppo del brand bianconero negli USA

Alla Gazzetta dello Sport, lo Chief Marketing & Communications Officer della Juve Armstrong ha così parlato della crescita del brand oltreoceano.

LE PAROLE – «Negli Usa siamo il primo club italiano per i giovani. L’interesse nel calcio in America sta crescendo, non a caso nel 2026 ospiterà la Coppa del mondo. Per i giovani la Juventus è il primo club italiano, qui negli Stati Uniti abbiamo una fan base molto buona, vogliamo continuare a far conoscere il nostro brand e con la tournée abbiamo l’opportunità di farlo. Wes e Timo sono famosi e stimati in America. Qui tutte le persone che seguono la nazionale li conoscono e quando gli chiedi “Che squadra tifi in Italia”, in tanti rispondono che simpatizzano per la Juventus grazie a loro. Abbiamo delle partnership importanti per la crescita del brand. In questi giorni abbiamo fatto attività marketing con i Lakers».

