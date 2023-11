L’attaccante dell’Inter Marko Arnautovic ha parlato della sfida di Champions League di questa sera contro il Salisburgo: le parole

Ai microfoni di Sport Mediaset, così Marko Arnautovic presenta il match di questa sera tra il Salisburgo e l’Inter.

LE PAROLE- «L’atmosfera c’è perché è una gara di Champions, ma a noi fa solo bene perché è bello per un giocatore. Siamo venuti qui per vincere. Quanto voglia di campo ho? Tanta, tanta. Non posso più aspettare. È stato un omento difficilissimo per me, stare 6 settimane fuori non è facile per un giocatore. Ora non penso al passato ma al futuro, sono contentissimo di essere con la squadra»

