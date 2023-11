L’Inter dovrà affrontare questa sera il Salisburgo in Champions League: c’è un imprevisto sulla tabella di marcia

Come spiega l’edizione odierna di Tuttosport, cominciano gli imprevisti per l’Inter, in attesa di scendere in campo contro il Salisburgo in Champions.

Come da routine, i nerazzurri sono sempre stati soliti ripartire per l’Italia dopo la gara stessa in trasferta, ma la chiusura dell’aeroporto di Salisburgo fa saltare i piani.

La squadra dovrà restare una notte nella città austriaca, per poi ripartire domattina.

