Marko Arnautovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra Salisburgo e Inter anche del campionato

In conferenza stampa alla vigilia del cruciale match di Champions tra Salisburgo e Inter, Marko Arnautovic parla così della Serie A.

INTER IN CAMPIONATO E CHAMPIONS- «Non posso dire che siamo i più forti. Noi facciamo le nostre cose di settimana in settimana, col mister che ci dà le tattiche e il resto ogni giorno. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma il campionato è appena iniziato. La strada è ancora lunga, ma siamo preparati per tutto»

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI ARNAUTOVIC

L'articolo Arnautovic alla carica per la seconda stella: «Il campionato è appena iniziato, ma siamo pronti a tutto» proviene da Inter News 24.

