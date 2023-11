Riflettori accesi sulla Champions League e sul match tra Milan e Psg: titolari per i francesi i due ex nerazzurri Skriniar e Hakimi

Ecco le formazioni ufficiali di Milan e Psg, questa sera avversarie in Champions League. In campo alcuni ex nerazzurri.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Théo Hernandez; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

A disposizione: Nava, Mirante, Adli, Jovic, Okafor, Chukwueze, Pobega, Krunic, Florenzi, Bartesaghi.

Allenatore: Stefano Pioli.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernandez; Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

A disposizione: Letellier, Tenas, Fabian Ruiz, Gonçalo Ramos, Lee Kang-In, Mukiele, Soler, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

ARBITRO: Manzano (Spagna).

