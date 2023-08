Il nuovo attaccante dell’Inter, Marko Arnautovic, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo esordio contro il Monza

Intervistato da Sport ORF, Marko Arnautovic ha parlato delle emozioni vissute al suo nuovo esordio dopo 13 anni con la maglia dell’Inter, nel match contro il Monza.

EMOZIONI – «Le mie emozioni erano altissime, sono molto contento di essere tornato a San Siro e all’Inter. Non appena sono entrato, ho avuto un brivido».

SULL’INTER – «Quando torni in un club così grande dopo 13 anni e sono interessati a te, sei molto motivato. Sarò motivato per tutta la stagione. Voglio scendere in campo il più spesso possibile e vogliamo ottenere la seconda stella, è per questo che siamo motivati. In termini di qualità, è uno dei club più forti in cui sia mai stato».

SUL MATCH CONTRO IL MONZA – «Abbiamo vinto 2-0, sono estremamente soddisfatto della nostra prestazione».

L’articolo Arnautovic: «Contento di essere tornato a San Siro, vogliamo la seconda stella» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG