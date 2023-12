Stefano De Grandis ha parlato dell’Inter e dell’ultima vittoria in campionato conquistata col Lecce nella 17^ giornata

Syefano De Grandis, presente negli studi di Sky Sport, si concentra sull’Inter e sulla finestra di mercato di gennaio, passando in rassegna i nomi sul tavolo.

Il suo focus, poi sulle prestazioni di Arnautovic e Sanchez.

INTER – «A me piace molto Marko Arnautovic. Nel senso: lui è un giocatore tecnico che sa far giocare gli altri. È arrivato all’Inter maturo, il problema per lui è che gli altri due sono troppo più forti: giocano talmente bene che ci sono sempre loro davanti. Però secondo me, quando Arnautovic avrà un pochino di spazio, sarà utile. La scelta curiosa, che ha un po’ deluso, è aver fatto tornare Alexis Sanchez che era andato via perché voleva giocare di più: non è che ora possa giocare di più. Sanchez, che è stato un giocatore forte, adesso non è che faccia la differenza».

MERCATO – «L’Inter in linea teorica, perché poi non è che ha così tanti soldi da spendere, o cerca un attaccante senza spendere tanto o cerca un profilo eclettico. Mi viene in mente Roberto Pereyra, che può fare la seconda punta e il trequartista: un giocatore che può fare più ruoli e può tornare utile. Con l’infortunio di Juan Guillermo Cuadrado forse andranno a prendere l’esterno. Però devo dire che la rosa di Simone Inzaghi mi sembra molto profonda e sufficiente, poi se possono prendere un esterno alternativo secondo me lo faranno».

