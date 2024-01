I due attaccanti “di riserva” l’altro ieri non hanno inciso, anzi l’austriaco ha ha deluso non poco dopo un paio di buone prestazioni.

L’Inter ha vinto soffrendo non poco contro l’Hellas Verona: la gara era stata ben indirizzata grazie al goal del rientrante Lautaro Martinez ma i problemi sono iniziati quando Thuram è stato richiamato in panchina.

Divario enorme

Sanchez è entrato come trequartista ma non ha prodotto granché mentre Arnautovic ha perso il pallone che ha portato al goal del pareggio dei gialloblù (era fallo?) ed ha sbagliato due occasioni da goal limpidissime. Tuttosport parte dai freddi numeri: la Thu-La ha realizzato in tutte le competizioni 26 reti e 14 assist mentre la Arna-San solamente 4 e 2.

Marko Arnautovic

Ritorno sul mercato non impossibile

La dirigenza difende il cileno e l’austriaco ma il problema esiste: la soluzione sul mercato di gennaio al momento non è percorribile perché tutto il budget è stato utilizzato per l’acquisto di Buchanan. Tuttavia il quotidiano piemontese sostiene che le cose possono cambiare per due fattori. Innanzitutto c’è la SuperCoppa italiana: vincerla porterebbe in cassa 7 milioni di euro, non moltissimo ma neanche qualcosa di trascurabile. Da sola l’eventuale vittoria del trofeo non basterebbe per far sì che l’Inter cerchi un attaccante sul mercato: servono anche le partenze di Sanchez e di Sensi.

Gli obiettivi

Lo scenario è quindi remoto ma se si verificasse i dirigenti andrebbero su un profilo che sta trovando poco spazio in Serie A; non percorribile la pista che porta a Taremi perché dopo Buchanan l’Inter non ha più posti liberi per gli extracomunitari.

