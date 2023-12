Con l’infittirsi del calendario dell’Inter, la squadra si aspetta un rendimento molto più alto da Arnautovic e Sanchez: il punto

Come spiega l’edizione odierna di Tuttosport, con la firma di Simone Togna, l’Inter nutre aspettative molto alte su Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, riserve di lusso della coppia offensiva titolare formata da Lautaro e Thuram.

ARNAUTOVIC E SANCHEZ– Il primo infatti ha ritrovato il gol in Champions League che mancava da ben 4.740 giorni. Quasi 13 anni, quando con la maglia del Werder Brema aveva segnato proprio all’Inter. Sbarcato nuovamente a Milano con un grosso investimento da parte della proprietà (acquisto da 8 milioni + 2 di bonus) vuole essere la riserva di lusso di Lautaro Martinez e Marcus Thuram in vista dei tre match nel giro di otto giorni. Discorso simile anche per Alexis Sanchez. L’attaccante cileno non ha mai messo in dubbio l’attaccamento alla maglia dell’Inter ma le sue condizioni fisiche lasciano preoccupazioni in vista della seconda parte di stagione.

