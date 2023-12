Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni al miele sulla squadra, preziose in ottica rinnovo

Se dipendesse solo da Lautaro, la firma sul rinnovo con l’Inter arriverebbe già domani. E’ proprio questo che ha detto Il Toro, capitano nerazzurro a Sportmediaset, come ricorda La Gazzetta dello Sport.

LE PAROLE- «Fosse per me firmerei domani, ma mancano un paio di cose. Ho tanta voglia di rinnovare, come la società, la gente qua mi vuole bene e io voglio bene a loro. La mia famiglia sta bene a Milano. La società deve fare la sua parte, io sto facendo la mia: manca poco».

L’articolo Lautaro vede solo nerazzurro: le parole toccanti sull’Inter verso il rinnovo proviene da Inter News 24.

