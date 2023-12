Furio Focolari si proietta al prossimo match di campionato tra Inter e Udinese, in programma il 9 dicembre a San Siro: il pronostico

Sulle frequenze di Radio Radio Mattino Sport News, Furio Focolari guarda al match della 15^ giornata di Serie A tra Inter e Udinese, calendarizzato per domani 9 dicembre alle 20.45 a San Siro. Ecco le sue dichiarazioni sulla sfida tra i nerazzurri e i bianconeri:

LE PAROLE- «Se andiamo a vedere il campionato l’Inter ha perso solo una partita col Sassuolo. L’Udinese perde pochissimo e vince poco. Ma con le grandi ha problemi, all’Olimpico non mi ha dato grandi impressioni. Per l’Inter non credo sia un ostacolo difficilissimo l’Udinese».

L’articolo Inter Udinese, Focolari verso il match: «Non sarà un ostacolo per i nerazzurri» proviene da Inter News 24.

