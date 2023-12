L’Udinese sta preparando l’insidiosa trasferta di Milano e vuole bissare quanto fatto con il Milan proprio a San Siro

L’Inter è avvisata e contro i friulani non sarà di certo una passeggiata. Gabriele Cioffi non ha grandi dubbi di formazione: ha recuperato Success dopo la botta rimediata con il Verona, ma non dovrebbe partire titolare. Contro i nerazzurri i favoriti per una maglia dal 1′ sono Lucca e Thauvin, tra i migliori nell’ultima gara di campionato. Lo scrive Tuttosport.

L’articolo Udinese, verso l’Inter: Lucca e Thauvin le armi di Cioffi proviene da Inter News 24.

