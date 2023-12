Marko Arnautovic è uno di quelli che deve cambiare marcia in casa Inter: il club ha bisogno di risposte dall’attaccante austriaco

La società ha puntato su di lui in estate dopo il mancato ritorno di Lukaku, ma ora vuole avere le idee chiare con il mercato invernale che incombe. L’infortunio accusato nella trasferta di Empoli sicuramente non ha aiutato l’ex Bologna, ma ora dovrà dare una mano alla squadra, soprattutto in questo periodo di partite ravvicinate. Arnautovic deve convincere Inzaghi e la società a dover puntare ancora su di lui. Lo scrive Tuttosport.

