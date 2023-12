Benjamin Pavard corre e la sua tabella di marcia si accorcia per quanto riguarda il recupero dal suo infortunio

Benjamin Pavard corre e la sua tabella di marcia si accorcia per quanto riguarda il recupero dal suo infortunio.

Da Appiano Gentile filtra ottimismo, nonostante la società voglia procedere con cautela per non rischiare ricadute o di aggravare la situazione. Il francese dell’Inter sta recuperando alla grande dall’infortunio al ginocchio e potrebbe tornare tra i convocati già per la sfida contro la Lazio tra una settimana. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Pavard, il francese accelera e potrebbe rientrare prima: le ultime proviene da Inter News 24.

