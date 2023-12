Davide Frattesi è il protagonista di un video in cui veste i panni di Babbo Natale, indicando i regali più giusti per i suoi compagni

Qualora foste interessati a fare dei regali ai giocatori dell’Inter, Davide Frattesi vi offre suggerimenti interessanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter)

Nel suo video, il Babbo Natale inedito dei nerazzurri si cimenta nella scelta dei doni perfetti per Asllani, Bastoni, Barella e Thuram. Un’occasione unica per scoprire quali sorprese farebbero brillare gli occhi dei talentuosi giocatori, mentre Frattesi si trasforma in un instancabile aiutante di Babbo Natale.

