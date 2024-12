Arnautovic: il gol attira altre squadre, gli scenari

Sebbene le sue dichiarazioni nel post-gara siano state chiare, le indiscrezioni sul futuro dell’austriaco continuano a circolare.

Nel vibrante universo del calcio italiano, la saga trasferimenti di gennaio offre sempre storie appassionanti e voci di mercato che alimentano le discussioni tra i tifosi: una di queste riguarda Marko Arnautovic.

Con due squadre della Serie A interessate al giocatore, la situazione si preannuncia avvincente per gli appassionati di calcio. Tuttosport esamina più da vicino la condizione contrattuale di Arnautovic e le prospettive che si delineano per il suo prosieguo di carriera.

La situazione

La partita di ieri ha visto un Arnautovic protagonista, non solo per le sue prestazioni in campo ma anche per le dichiarazioni rilasciate al termine dell’incontro. L’amore espresso dall’attaccante austriaco per l’Inter suggerisce un possibile desiderio di rimanere nella squadra fino al termine della stagione. Tuttavia, il calciatore e il suo entourage sono pronti a sedersi al tavolo delle trattative nelle prossime settimane per valutare attentamente il futuro. Un ventaglio di opzioni si apre davanti a lui, con possibilità che vanno dalla permanenza all’Inter alla ricerca di nuove avventure.

La posizione dell’Inter

Marko Arnautovic si trova attualmente in una posizione interessante, con il contratto in scadenza a giugno e una posizione non di primo piano nelle gerarchie offensive dell’allenatore Inzaghi. Per questo l’Inter sembra disposta a considerare una sua cessione gratis.

Marko Arnautovic

Le opzioni sul tavolo

L’austriaco, però, non manca di pretendenti, con il Monza che lo segue con interesse oltre ad un’altra squadra: il Torino. Arnautovic, che ad aprile festeggerà il suo 36esimo compleanno, cerca un contratto di 18 mesi con stipendio importante, una richiesta che potrebbe aprire le porte a opportunità lontano dall’Europa, magari in luoghi esotici come l’Arabia o gli Stati Uniti. Le offerte italiane sono per l’inverno mentre quelle estere per l’estate prossima.

