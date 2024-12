Serie A: stabilite date e orari fino alla 23^ giornata, occhio al derby di ritorno

Il 2025 dell’Inter inizia con un calendario da brividi: tra Supercoppa, Champions e un derby decisivo, tutte le insidie sulla strada dei nerazzurri.

Oggi è stata annunciata dalla Lega Serie A la programmazione degli anticipi e posticipi del campionato fino alla 23ª giornata, delineando così il fitto calendario che attende l’Inter nei primi mesi del 2025.

Questo momento segna non solo una fase cruciale della stagione per i nerazzurri, ma anche appuntamenti imperdibili, culminanti nel derby contro il Milan.

Calendario nerazzurro fino a febbraio

Il calendario dell’Inter si presenta denso di impegni tra campionato e coppe, evidenziando la sfida continua sia sul fronte nazionale che internazionale. Si apre la serie con la partita di lunedì 23 dicembre 2024 contro il Como, seguita da un match il 28 dicembre con il Cagliari. Un salto nel 2025 rivela subito uno scontro ad alta tensione: la semifinale della Supercoppa Italiana contro l’Atalanta, fissata per il 2 gennaio.

Gli impegni di gennaio

Il nuovo anno si apre quindi con la Supercoppa, ma l’Inter non ha tempo di riposare: il campionato e la Champions League chiamano. Tra i vari appuntamenti, si evidenziano la partita da recuperare per via proprio della Supercoppa contro il Bologna il 15 gennaio e i due cruciali incontri europei contro lo Sparta Praga e il Monaco, rispettivamente il 22 e il 29 gennaio.

Champions League

L’attesissimo derby

Il punto focale di questo inizio 2025 per i tifosi nerazzurri è indubbiamente il derby contro il Milan, programmato per domenica 2 febbraio alle ore 18:00. I nerazzurri sicuramente avranno voglia di rivalsa dopo la brutta e cocente sconfitta dell’andata.

Il programma dettagliato dei nerazzurri in tutte le competizioni

17ª giornata | Lunedì 23 dicembre 2024, ore 20:45 INTER-Como

18ª giornata | Sabato 28 dicembre 2024, ore 18:00 Cagliari-INTER

Semifinale Supercoppa Italiana | Giovedì 2 gennaio 2025 ore 20:00 (ITA) Inter-Atalanta

20ª giornata | Domenica 12 gennaio 2025, ore 15:00 Venezia-INTER

RECUPERO 19ª giornata | Mercoledì 15 gennaio 2025, ore 20:45 INTER-Bologna *Rinvio determinato dalla partecipazione alla Supercoppa Italiana 2024/2025

21ª giornata | Domenica 19 gennaio 2025, ore 20:45 INTER-Empoli

Champions League | Mercoledì 22 gennaio 2025, ore 21:00 Sparta Praga-INTER

22ª giornata | Domenica 26 gennaio 2025, ore 18:00 Lecce-INTER

Champions League | Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21:00 INTER-Monaco

23ª giornata | Domenica 2 febbraio 2025, ore 18:00 Milan-INTER

