Continua il pressing da parte dell’Inter per portare a Milano Marko Arnautovic: ecco l’offerta massima per il Bologna

Il nome finito in cima alla lista per l’attacco dell’Inter in questi ultimi giorni di calciomercato è quello di Marko Arnautovic. Il suo sarebbe un ritorno in nerazzurro, visto che ha già indossato la maglia della beneamata da ragazzo. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulla trattativa col Bologna.

Sul quotidiano si legge: «La posizione della punta è ancora in bilico, in Coppa Italia contro il Cesena è stato poco partecipe e, nonostante le parole da vanti ai microfoni, il Bologna sta pensando a una possibile alternativa qualora dovesse aprirsi un buco in attacco con il campionato dietro l’angolo. Di certo l’Inter non sembra disposta ad andare oltre i 7-10 milioni, magari inserendo qualche bonus oppure un giocatore (Sensi in primis), anche perché l’austriaco viene visto più come alternativa a Correa rispetto a una soluzione definitiva per sistemare il reparto avanzato».

L'articolo Arnautovic Inter, ecco fino a quanto si spingeranno i nerazzurri: le cifre proviene da Inter News 24.

