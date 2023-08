Con Marko Arnautovic in dirittura d’arrivo per il ritorno all’Inter, il Bologna è alla ricerca di un sostituto da regalare a Motta

Manca ormai poco per l’approdo di Marko Arnautovic all’Inter, per quello che sarebbe un ritorno. L’austriaco libera una casella importante nell’attacco del Bologna, che deve essere occupata da qualcun’altro.

A tal proposito, come riferisce TMW, i rossoblù hanno individuato il profilo ideale per sostituire l’attaccante prossimo al passaggio in nerazzurro: si tratta di Cyril Ngonge dell’Hellas Verona.

L'articolo Arnautovic Inter, il Bologna ha individuato il suo sostituto: ecco chi è

