Simone Inzaghi comincia a pensare alla difesa per la prima di campionato dell’Inter contro il Monza: le probabili formazioni

Novità per le probabili formazioni di Inter-Monza per quanto concerne la difesa. Simone Inzaghi deve far fronte ad un’assenza, quella di Francesco Acerbi: alle prese con un risentimento al soleo della gamba destra. Queste le ultime secondo la Gazzetta dello Sport.

Il tecnico nerazzurro si affiderà al terzetto composto da Darmian, de Vrij e Bastoni. In porta ci sarà l’esordio ufficiale per Yann Sommer.

