Mentre l’Inter sembra intenzionata a voler puntare su Marko Arnautovic, il magnate finlandese Thomas Zilliacus commenta così l’operazione

Il nome nuovo per l’attacco dell’Inter porta a Marko Arnautovic. L’operazione per l’eventuale arrivo dell’attaccante trentaquattrenne del Bologna non sarebbe vista di buon occhio dal magnate finlandese Thomas Zilliacus, ancora accostato ai nerazzurri come possibile nuovo patron.

È stato riferito oggi che l’Inter vuole acquistare l’attaccante di 34 anni Marko Arnautovic. Allo stesso tempo, è stato riferito che il Barcelona ha acquistato il centrocampista offensivo di 16 anni Noah Darvich. È costato 2,5 milioni di euro e ha una clausola rescissoria da 1… — Thomas Zilliacus (@TZilliacus) August 10, 2023

Il milionario si esprime così sul proprio profilo Twitter: «È stato riferito oggi che l’Inter vuole acquistare l’attaccante di 34 anni Marko Arnautovic. Allo stesso tempo, è stato riferito che il Barcellona ha acquistato il centrocampista offensivo di 16 anni Noah Darvich. È costato 2,5 milioni di euro e ha una clausola rescissoria da 1 miliardo. L’acquisto di giovani promesse è il modo per costruire un club a lungo termine, dal punto di vista sportivo oltre che finanziario. L’Inter ha già una rosa di grande esperienza. Quelli che vengono aggiunti dovrebbero rappresentare il futuro, non il passato».

L’articolo Arnautovic Inter, Zilliacus non è convinto: il pensiero del magnate finlandese proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG