L’attaccante dell’Inter Marko Arnautovic non vede l’ora di giocare il derby di sabato prossimo.

LAOLA1 ha intervistato Marko Arnautovic che ha parlato anche dell’Inter. “È tutto davvero molto emozionante, sono molto orgoglioso del mio ritorno all’Inter. Posso solo fare elogi all’Inter, questo è semplicemente il club da cui ho iniziato. Sono tornato dopo 13 anni, ma ora sono lì per giocare e per aiutare la squadra. Il centro di allenamento è cambiato in modo molto positivo. Lo stadio è ancora nello stesso posto e sembra ancora lo stesso”.

Hakan Calhanoglu

“Avevo già la sensazione che stavo tornando a casa, ma allo stesso tempo era una sensazione nuova per me. Naturalmente non posso prevedere cosa accadrà quest’anno, ma l’obiettivo dell’Inter è ovviamente quello di vincere titoli ogni anno. Penso che abbiamo una squadra molto buona e giovane. Siamo pronti a tutto. Derby? Sono pronto, ma davvero pronto! Come tutta la squadra! Hakan Calhanoglu mi ha chiamato: l’attesa è grande, ognuno di noi è estremamente motivato, ovviamente vogliamo vincere la partita“.

