Le parole di Joao Cancelo, esterno portoghese, sulla sua nuova avventura al Barcellona. Tutti i dettagli in merito

Joao Cancelo ha parlato del Barcellona a Sport.

PAROLE – «Vestire la maglia del Barcellona è sempre stato un sogno per me. La mia famiglia e i miei amici sanno che tutti i miei idoli hanno giocato qui e finalmente anch’io ne avrò la possibilità. Sono felice di queste prime settimane sotto la guida di Xavi, è un allenatore che concede molta libertà in partita e questo io lo apprezzo davvero tanto. Mi sento a mio agio sia entrando dentro il campo ma anche giocando a ridosso della linea laterale. Cercherò di far vedere il mio miglior calcio, le mie qualità, ma sempre con l’aiuto della squadra, perché ne ho bisogno e penso che abbiamo molta qualità in rosa. Questa è una squadra molto giovane, conoscevo già alcuni giocatori come Ferran Torres o Gündogan, anche se tutti mi hanno accolto molto bene. È vero che negli ultimi anni il Barça non ha fatto bene in Europa, ma cercheremo di riportare questo grande club al livello che ha sempre mostrato in Champions League. In questo momento ci sono squadre maggiormente favorite rispetto a noi, ma siamo un gruppo giovane e di qualità, sono convinto che riusciremo a fare grandi cose».

