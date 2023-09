Marko Arnautovic ha rimediato un infortunio nella gara tra Empoli ed Inter: ecco quante partite salterà l’austriaco

Come scrive il Corriere dello Sport, Marko Arnautovic ha messo una gara nel mirino per tornare a disposizione dell’Inter.

Il suo rientro è previsto per la gara del 26 novembre contro la Juventus, dopo la sosta per le nazionali del 19.

Senza dubbio per Inzaghi sarà una tegola ma grazie ai due stop per le nazionali (il prossimo è previsto per il 15 ottobre), l’austriaco salterà in tutto 10 partite: 7 di campionato, tra cui Roma e Atalanta, e 3 di Champions League, il Benfica in casa e il doppio impegno col Salisburgo.

