Due anni fa i giocatori dell’Inter hanno stretto un patto con i tifosi della Curva Nord: il tempo stringe, riusciranno ad onorarlo?

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, due anni fa i giocatori dell‘Inter si strinsero con gli occhi lucidi sotto la Curva Nord, amareggiati per non esser riusciti a conquistare lo Scudetto.

Gli idoli interisti Lautaro, Barella, Bastoni, Dimarco, Calhanoglu, Dumfries e Darmian promisero di porre rimedio.

In quell’occasione sigillarono coi tifosi il patto di conquistare la seconda stella al più presto, per guarire dalla cocente delusione di vedere incoronati campioni d’Italia i cugini del Milan.

Ora l’obiettivo è onorare la parola data: l’Inter riuscirà nell’intento?

L’articolo Inter, il patto siglato due anni fa con la Curva Nord: non si può più rimandare proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG