L’Inter sta correndo a un ritmo davvero veloce in questo avvio di campionato e l’unica cosa che può frenare la banda di Inzaghi sono gli infortuni.

L’unica paura per i nerazzurri è proprio questa visto che in attacco la coperta è corta e anche Sanchez negli anni scorsi non ha dato tutte queste rassicurazioni dal punto di vista fisico. Il cileno, però, nell’ultima Ligue 1 col Marsiglia ha totalizzato ben 35 partite e ora scalpita per trovare un po’ più di spazio con l’infortunio di Arnautovic. Lo scrive Tuttosport.

