L’Inter di Simone Inzaghi vola anche grazie alle prestazioni dei suoi due attaccanti: Thuram e Lautaro a pieni voti e nessun rimpianti per Dzeko-Lukaku

Lautaro ha segnato 5 gol sin qui (è rimasto a secco nelle ultime due), mentre il francese ne ha fatti 2 con 2 assist anche. La loro media voto è rispettivamente di 7,5 per l’argentino e 7,25 per Thuram. Molto più alta rispetto a quella dei ‘cugini’ rossoneri Giroud e Leao.

Stefano Pioli, a differenza di Inzaghi, per scardinare le difese avversarie deve aggrapparsi all’estro di Leao, primi per dribbling vinti (11), molto più lontani qui gli interisti con Thuram che ne ha vinti soltanto 4 ed è 71esimo, perché i nerazzurri riescono a far girare più velocemente negli spazi e trovare varchi senza dover per forza saltare l’uomo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

