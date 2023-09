Oggi è il giorno dell’incontro del Cda dell’Inter per approvare il bilancio al 30 giugno del 2023: incassi e Champions fanno i conti meno rossi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’arrivare in finale di Champions ha permesso all’Inter di fare incassi record quasi come vendere Lukaku e Hakimi insieme. 90 milioni per i diritti tv e oltre 100 considerando anche il botteghino. Ma il numero che più importa a Zhang e ai nerazzurri è quel meno 85 milioni di passivo ben lontano da quei 140 dell’annata precedente.

Ora il fatturato del club si attesta a 425 milioni di utile, meno rispetto all’annata precedente che però era influenzato dalle cessioni dei due giocatori sopracitati. Passivo che sarebbe potuto essere ben più basso se non fossero venuti a mancare i 22 milioni dello sponsor Digitalbits.

L’articolo Inter, incassi record e Champions: così il bilancio è meno rosso proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG