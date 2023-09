A distanza di quasi di due giorni si parla ancora della rete di Dimarco nella sfida contro l’Empoli: dai vertici arbitrali ribadiscono che è regolare

Per stoppare le polemiche, forse, è servito l’intervento dei vertici arbitrali per spiegare in modo esaustivo la regola, dimostrando che la posizione di Bastoni non sia di intralcio per Berisha, soprattutto con le immagini da dietro la porta.

In ogni caso ci sarebbe da considerare anche il tacco di Ebuhei, che sembra tenere in gioco tutti. Il punto, però, sta proprio nella posizione del centrale dell’Inter. Anche dovesse essere in fuorigioco al momento del tiro, la sua posizione per come si è sviluppata l’azione non è mai in fuorigioco attivo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Dimarco, gol regolare: stop alle polemiche proviene da Inter News 24.

