Arnautovic, Sartori: «Non pensavamo potesse andare via dopo che…» Il retroscena del ds rossoblu

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del Bologna, Giovanni Sartori, ha parlato del mercato dei rossoblu, citando anche il trasferimento di Marko Arnautovic all’Inter.

LE PAROLE- «In senso assoluto è stato il mercato più difficile, abbiamo fatto molti cambiamenti. Sulla nostra strada abbiamo incontrato tre società che ci hanno trascinato in trattative lunghe, al limite della perdita della pazienza. Per il futuro ci sono molte idee. Siamo contenti così. In avanti volevamo, numericamente, rimanere così: ne avevamo uno in più, Barrow, che è andato.Si sono abbassati gli stipendi, abbiamo provato a fare la squadra senza guardare i costi, ma in base alle priorità che avevamo. Non pensavamo che Arnautovic, sparito il Milan, potesse avere un mercato importante da fare pensare ad un suo addio».

L’articolo Arnautovic, Sartori: «Non pensavamo potesse andare via dopo che…» proviene da Inter News 24.

