Al termine di una gara molto tattica e non bellissima i nerazzurri riescono a trovare la zampata vincente.

La gara inizia con un’intensa fase di studio da parte delle due squadre: l’Inter ci prova con Thuram e Calhanoglu ma entrambe le conclusioni terminano abbastanza lontano dalla porta avversaria. Successivamente c’è il doppio tentativo di Lino, pericoloso il secondo, un destro a giro che finisce sui tabelloni pubblicitari. I nerazzurri chiedono un calcio di rigore per presunto fallo di mano di Molina ma l’arbitro ritiene che il movimento sia congruo. L’Atletico esegue un pressing molto organizzato e la squadra di Inzaghi trova diverse difficoltà nel costruire gioco; le rare volte che però riesce a saltare la prima pressione si apre occasioni interessanti. Poco dopo la mezz’ora si aziona la Thu-La col francese che fa da sponda per l’argentino: alto il tiro del Toro. A fine primo tempo Barella crossa per Lautaro che in terzo tempo colpisce di testa: blocca facilmente Oblak. Successivamente il numero 10 cincischia troppo al limite dell’area invece di calciare; era una buona occasione. Da registrare anche il destro di Thuram neutralizzato dall’estremo difensore degli spagnoli; il tiro tra l’altro gli costa la sostituzione per infortunio. Un brutto primo tempo termina 0-0.

Ad inizio ripresa l’Inter prova la costruzione dal basso e realizza una splendida azione conclusa dal tiro alto del neo-entrato Arnautovic. Spagnoli molto pericolosi con Lino che supera Darmian ma calcia fuori; il destro di Koke poi termina alto. Dopo l’ora di gioco Arnautovic fa tutto bene ma sbaglia clamorosamente la conclusione ravvicinata sparando alto. L’Inter insiste col colpo di testa di Lautaro parato ancora da Oblak; al 79’ i nerazzurri approfittano di un errore dell’Atletico e si portano in vantaggio. Lautaro ruba palla e tira in allungo: Oblak respinge ma Arnautovic ribadisce in porta facendosi perdonare gli errori precedenti. L’Inter gestisce senza grossi problemi e porta a casa un preziosissimo 1-0.

