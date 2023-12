Marko Arnautovic snobba le domande sulla Juve dopo la vittoria dell’Inter contro il Lecce: ecco che cosa ha detto

Marko Arnautovic, a Dazn, ha così parlato dopo il successo dell’Inter contro il Lecce.

LE PAROLE – «Dobbiamo dare tutto per questo club, così come fa la gente per noi per continuare a vincere. Juve? Non ci interessa la Juve, guardiamo a cosa facciamo noi e poi vediamo».

