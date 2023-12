Mattia Perin, portiere della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria contro il Frosinone. Le sue dichiarazioni

Mattia Perin, sul suo profilo Instagram, ha commentato così Frosinone Juve.

PAROLE – «+3 in un campo difficile per tutti, il modo migliore per augurare a voi tutti juventini un Felice Natale!!!».

