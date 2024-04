L’attaccante austriaco ha risolto il secondo problema muscolare della sua stagione tribolata e ora si gioca la permanenza al club.

L’Inter ritrova Marko Arnautovic: l’ex Bologna si era infortunato ad inizio marzo proprio contro la sua ex squadra. Ieri l’austriaco si è allenato in gruppo e dovrebbe essere convocato per la gara di lunedì contro l’Udinese: sembra alquanto improbabile che Inzaghi lo lanci dal primo minuto dopo diverse settimane di stop.

Il rendimento

La sua seconda stagione in nerazzurro, c’era già stato nel 2010 ma giocò pochissimo, si sta rivelando piuttosto deludente anche se ci sono diverse attenuanti. L’attaccante prossimo ai 35 anni ha segnato 4 goal in tutte le competizioni, 2 in Serie A ed altrettanti in Champions League, ci si aspettava molto di più. Di certo non era stato preso per fare il titolare ma il suo apporto doveva essere maggiore: l’austriaco è stato vittima di 2 pesanti infortuni muscolari che gli hanno fatto saltare più di 2 mesi di stagione. Lo spezzone giocato nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid è la fotografia della sua stagione: segna il goal decisivo ma se ne divora altri 2. Errori rivelatisi poi fatali in ottica qualificazione ai quarti.

Marko Arnautovic

Riconferma da guadagnare

Arnautovic è sotto contratto fino al 2025, quindi anche per la prossima stagione, ma il Corriere dello Sport sottolinea che la permanenza in nerazzurro andrà guadagnata. Le ultime 8 giornate di campionato le dovrà giocare in maniera convincente per non scivolare ancora più indietro nelle gerarchie (l’anno prossimo ci sarà anche Taremi) o addirittura far sì che l’Inter valuti una sua cessione anticipata.

