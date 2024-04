Giornata di festa quella di oggi per il tecnico nerazzurro ad Appiano Gentile: il club ha documentato tutto sui suoi canali ufficiali.

L’Inter il lunedì di Pasquetta ha battuto l’Empoli per 2-0 a San Siro rimettendo 14 punti di distacco tra sé ed il Milan secondo in classifica. Non si discute più sull’eventualità della vittoria dello Scudetto ma sul quando diventerà matematico il tutto. Per Simone Inzaghi si è trattato di una vittoria particolare perché è stata la numero 100 alla guida dell’Inter, giunta tra l’altro nel giorno della 150esima panchina nerazzurra.

Simone Inzaghi

Verso il rinnovo

La vittoria del Tricolore sarebbe la chiusura di un cerchio ma probabilmente non la fine del suo ciclo a Milano. Arrivato ormai 3 stagioni fa con l’obiettivo di piazzarsi solamente tra le prime 4, Inzaghi andò oltre le aspettative salvo crollare sul più bello regalando al Milan uno Scudetto che sembrava quasi vinto; ecco perché la vittoria della Serie A sarebbe per certi versi anche una rivincita. C’è solo da vedere quando i nerazzurri taglieranno il traguardo e dopo si penserà a negoziare il rinnovo dell’allenatore: si parla di un accordo fino al 2027. Inzaghi oggi ha festeggiato anche il compleanno numero 48, calciomercato.com ritiene che voglia festeggiare anche il 50esimo alla guida dell’Inter.

Prossimi record

Il palmares dell’ex tecnico della Lazio in nerazzurro si ferma a 5 titoli, lo stesso numero di un certo José Mourinho; davanti a lui ci sono solo Herrera e Mancini a 7. Inutile sottolineare come Inzaghi voglia diventare il più vincente.

L’articolo 150 panchine e compleanno: Inzaghi festeggia ma vuole ancora di più, le prossime mosse proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG