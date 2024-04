I nerazzurri hanno già acquistato due giocatori a parametro zero in vista della prossima stagione ma questi stanno collezionando esclusioni.

L’Inter deve chiudere per volere societario il mercato in pari e per far ciò è fondamentale comprare diversi giocatori a parametro zero. Marotta e Ausilio sono stati bravi ad anticipare la concorrenza assicurandosi le prestazioni del centrocampista Piotr Zielinski e dell’attaccante Mehdi Taremi.

Affari fatti

Nessuno mette in dubbio che i due giocheranno nell’Inter da luglio in poi anche se l’ufficialità non può essere data ancora perché i giocatori sono sotto contratto con Napoli e Porto. I nerazzurri hanno anche fatto svolgere loro le visite mediche propedeutiche al trasferimento e forse proprio questa notizia non ha fatto piacere ai due club.

Storia d’amore finita male

Come è noto Zielinski è stato escluso dalla lista Champions e sta giocando veramente poco, il Corriere dello Sport evidenzia come stessa sorte stia toccando a Taremi anche se lui nella massima competizione europea ci ha giocato. L’iraniano è stato in Coppa D’Asia ed ha poi accusato un infortunio ma con la maglia del Porto ha raccolto solo 2 presenze in tutto il 2024. Entrambi i giocatori hanno fatto la storia delle loro squadre attuali ma ciò non è bastato per “lasciarsi bene”. L’Inter li aspetta a braccia aperte per il ritiro precampionato. Ricordiamo che l’attaccante fu ad un passo dal Milan alla fine della scorsa sessione estiva di mercato.

