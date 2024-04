Il difensore dell’Udinese Jaka Bijol si prepara al match contro i nerazzurri di lunedì sera ricordando un bel precedente.

Jaka Bijol ha parlato di Udinese-Inter ai microfoni di Tuttosport. “L’Inter troverà un’Udinese affamata: ci servono punti per mettere in sicurezza la classifica. A questo punto della stagione non conta l’avversario, ma vincere. E ogni giornata è importantissima. Ci abbiamo provato a Reggio Emilia con il Sassuolo e ci riproveremo con l’Inter: per noi cambia poco perché sappiamo che nel finale di stagione ogni partita può essere un’opportunità per fare i tre punti”.

Simone Inzaghi

L’ultimo Udinese-Inter

L’Inter perse 3-1 ad Udine nel 2022 ed al termine di quella gara la panchina di Inzaghi scricchiolò, il difensore sloveno segnò il provvisorio 2-1. “Beh, come non potrei ricordarlo… Ho fatto gol! E pure molto bello, per giunta in una delle prime partite che ho giocato in Italia… L’anno scorso, alla fine, ne ho fatti tre, l’ultimo contro il Sassuolo, mentre quest’anno ancora mi manca segnare il primo: magari da qui a fine stagione arriva…”.

Sui nerazzurri

“Lautaro Martinez e Thuram si limitano lavorando di squadra, ma non ci sono soltanto loro due: l’Inter quest’anno è la squadra più forte in Italia e gioca molto bene, dovremmo stare tutti sul pezzo. Però sono sicuro che interpreteremo bene questa partita. Chi toglierei all’Inter? Domanda difficile… Loro sono forti come squadra, impossibile scegliere un giocatore solo”.

