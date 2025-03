Arnautovic verso l’addio all’Inter ma non alla Serie A: quale sarà la sua prossima destinazione?

Nonostante l’addio imminente all’Inter, Arnautovic potrebbe restare in Serie A: una squadra in particolare sarebbe pronta a sfruttare questa occasione.

La sosta per le Nazionali è il momento giusto per ricaricare le energie in vista di un finale di stagione molto impegnativo. L’Inter di Simone Inzaghi dovrà affrontare una serie di match fondamentali, dalla corsa Scudetto alla semifinale di Coppa Italia, senza dimenticare la super sfida contro il Bayern in Champions League. Ma, mentre la squadra si concentra sugli impegni immediati, la dirigenza nerazzurra guarda già alla prossima estate. Il calciomercato è ormai dietro l’angolo, e la rosa dell’Inter subirà alcune modifiche significative, con nuovi arrivi e addii.

Fiorentina pronta a puntare su un attaccante dell’Inter

In questo contesto, uno dei settori destinati a subire più cambiamenti è il reparto offensivo. Tra i giocatori che potrebbero salutare, Marko Arnautovic sembra il più vicino all’addio. L’attaccante austriaco, arrivato dal Bologna nel 2023, vedrà il suo contratto scadere nel 2025: praticamente impossibile che la sua permanenza a Milano continui oltre quella data. Nonostante un girone di ritorno in cui ha parzialmente convinto, il futuro dell’attaccante è ormai lontano da San Siro. La Fiorentina, secondo Inter Live, ha messo nel mirino il bomber, che potrebbe trovarsi a giocare con i viola nella stagione 2025/26.

Fiorentina-Arnautovic: l’accordo dipende dall’ingaggio

L’interesse della Fiorentina è concreto, ma l’ostacolo principale resta l’ingaggio. Nonostante il club di Rocco Commisso possa risparmiare sul cartellino, l’attaccante percepisce attualmente 3,5 milioni di euro a stagione, una cifra che la dirigenza gigliata trova difficile da accettare, soprattutto per un giocatore della sua età. Tuttavia, non è escluso che il suo stipendio venga ridiscusso e spalmato su più anni per permettere alla Fiorentina di mettere a segno questo colpo. Se dovesse essere raggiunto un accordo, Arnautovic potrebbe finalmente diventare il nuovo centravanti della squadra viola anche se al momento si tratta solo di indiscrezioni.

