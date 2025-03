Inter: Inzaghi punta su un colpo grosso in regia, ma cosa frena l’affare?

Inzaghi ha individuato il regista perfetto per l’Inter, ma le trattative sono più complesse di quanto sembri.

La strategia di Marotta si è sempre caratterizzata per la preferenza verso giocatori che abbiano già dimostrato il loro valore in Serie A. Questo approccio ha portato alla costruzione di diverse squadre vincenti, in cui la presenza di calciatori esperti nel nostro campionato è stata una costante. Il presidente nerazzurro ha spesso scelto di investire su talenti italiani che potessero inserirsi facilmente nel gioco dell’Inter, valorizzando il potenziale di chi conosce già le dinamiche del campionato italiano. Per questo motivo, c’è dello scetticismo su un grande nome che potrebbe essere disponibile sul mercato.

L’Inter segue Rovella, il giovane della Lazio

Durante la sosta per le Nazionali, l’attenzione dell’Inter si concentra anche su ciò che accade in casa Italia, con Simone Inzaghi che osserva da vicino i possibili obiettivi. Secondo Inter Live, Nicolò Rovella ha catturato l’interesse del tecnico nerazzurro. Rovella si sta affermando come un pilastro della Lazio, capace di coniugare qualità e quantità in mezzo al campo. Le caratteristiche del ragazzo sono esattamente ciò che Inzaghi cerca per il suo gioco, motivo per cui l’Inter continua a monitorarlo con interesse.

Il trasferimento di Rovella all’Inter sembra molto complicato

Nonostante l’apprezzamento di Inzaghi e dell’Inter, un eventuale trasferimento di Nicolò Rovella sembra tutt’altro che semplice. La Lazio, infatti, non è disposta a cedere facilmente uno dei suoi punti fermi. Il presidente Lotito ha sempre dimostrato di essere un osso duro nelle trattative, e per strappare Rovella ai biancocelesti servirebbe una cifra molto alta, che al momento risulta difficile da raggiungere per le finanze nerazzurre. Inoltre, il regista sembra felice alla Lazio e nella capitale, tanto che non ha intenzione di muoversi per ora. L’affare, per quanto intrigante, appare quindi molto complicato da concretizzare nel breve periodo.

