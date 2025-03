Inter: i tre talenti dall’Udinese potrebbero cambiare le sorti della squadra

I nerazzurri vogliono dare nuova linfa al progetto a partire dalla prossima stagione: tanti i nomi accostati al club.

La prossima estate, il calciomercato dell’Inter si preannuncia particolarmente movimentato. Il club milanese, che già deciso quanto investire, si prepara a numerosi cambiamenti, con una serie di operazioni che coinvolgeranno entrate e uscite. Marotta e i dirigenti dovranno gestire un numero significativo di trattative, tra le dodici e le diciotto, per rinforzare una rosa che dovrà essere pronta per affrontare le sfide future. L’obiettivo sarà rendere l’Inter una squadra non solo competitiva nel presente, ma anche progettata per il futuro.

Calciomercato Inter, Marotta punta sul rinnovamento

Con l’addio della famiglia Zhang e l’ingresso del fondo Oaktree, la politica del club è destinata a cambiare. L’Inter non si limiterà più a creare una squadra in grado di vincere nel breve periodo, ma si concentrerà sulla costruzione di una rosa giovane e di qualità, per attrarre anche eventuali nuovi acquirenti. In questo scenario, le operazioni di mercato non si limiteranno agli acquisti esteri, ma si concentreranno anche sulla Serie A, dove i nerazzurri guarderanno con attenzione per esempio anche ai talenti in casa Udinese, squadra che sta vivendo una stagione di riscatto sotto la guida di Runjaic.

L’Inter potrebbe chiudere per tre colpi dall’Udinese

Come riporta Inter Live, il direttore sportivo Piero Ausilio ha messo nel mirino due difensori, lo sloveno Jaka Bijol e il francese Oumar Solet, per rinforzare il pacchetto arretrato. Con De Vrij in scadenza di contratto e Acerbi che inizia a sentire il peso dell’età, l’Inter ha bisogno di nuove forze in difesa. Inoltre, anche l’attaccante Lorenzo Lucca, che potrebbe rappresentare il futuro erede di Arnautovic, è finito nel radar del club nerazzurro. La sfida per questi talenti potrebbe intensificarsi in occasione dell’incontro tra Inter e Udinese del prossimo week end.

Leggi l’articolo completo Inter: i tre talenti dall’Udinese potrebbero cambiare le sorti della squadra, su Notizie Inter.