Inter: un altro colpo in arrivo dopo Sucic?

I nerazzurri faranno grande mercato, questo almeno è quello che si prevede.

Con la pausa di campionato, l’attenzione si sposta inevitabilmente sul mercato. L’Inter sta preparando diverse mosse per la finestra estiva, mentre i tifosi restano in attesa del ritorno della Serie A, fissato per il weekend del 29 e 30 marzo. Tra le principali indiscrezioni, i nerazzurri sembrano intenzionati a rinforzare soprattutto l’attacco. Diversi nomi circolano in queste settimane, tra cui quello di Santiago Castro, attaccante del Bologna. Più indietro, invece, l’Inter starebbe monitorando con attenzione Oumar Solet, difensore dell’Udinese, ma la concorrenza del Napoli complica la situazione.

Sicuramente un’occasione da non perdere per Inzaghi

A centrocampo, invece, c’è già un nuovo arrivo: Petar Sucic, che potrebbe unirsi alla squadra anche prima della fine della stagione. Il giovane croato, che ha dimostrato grande qualità nelle sue ultime apparizioni, è stato convocato dal c.t. Dalic per le partite di Nations League, confermando il suo valore. Tuttavia, le mosse non finiscono qui: l’Inter potrebbe chiudere presto un altro colpo di mercato, mirato a rinforzare ulteriormente la rosa per la prossima stagione. L’arrivo di Sucic potrebbe infatti essere solo l’inizio, con un altro acquisto già in fase di definizione.

Un colpo in arrivo per la fascia destra

La vera novità potrebbe arrivare dal fronte Zalewski. Il giovane polacco, in prestito dalla Roma, ha fatto vedere il suo valore in poche apparizioni, tra cui un buon impatto nel Derby con il Milan. Secondo Inter Live, infatti, si sta valutando di esercitare il diritto di riscatto su di lui, fissato inizialmente a 6 milioni. La Roma sembra anche disposta a trattare per un prezzo inferiore, con l’Inter pronta ad acquistarlo per una cifra intorno ai 4 milioni. In questo modo, Zalewski potrebbe diventare una valida alternativa per le fasce, pronto a sostituire Tajon Buchanan, che potrebbe non rimanere a Milano neanche in caso di mancato riscatto da parte del Villarreal.

