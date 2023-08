Il club felsineo farà di tutto per tenersi quello che è forse il suo uomo più rappresentativo.

Nelle ultime ore per l’attacco dell’Inter orfano di Lukaku ha preso forza la candidatura di Marko Arnautovic: l’austriaco è deciso nel voler cogliere l’ultima grande chance della sua carriera e ricorda al Bologna come abbia in tal senso una sorta di promessa. In caso di chiamata di una big il club non dovrebbe mettersi di traverso; tuttavia quello che sta succedendo in queste ore è ben diverso.

stadio Dall’Ara

Il Corriere dello Sport riporta che i dirigenti rossoblù abbiano chiesto provocatoriamente addirittura 20 milioni ai nerazzurri per liberare l’attaccante. La situazione resta in continua evoluzione anche perché nessuna delle parti in causa vuole tirarla per le lunghe visto che si avvicinano le gare ufficiali. L’austriaco più volta ha ammesso di essere maturato molto rispetto alla prima esperienza in nerazzurro datata 2010; avrà la chance di dimostrarlo anche a Milano?

