La vicenda che ha portato all’arresto di esponenti delle curve delle due squadre milanesi è in continua evoluzione. L’inchiesta che stamattina ha portato all’arresto di 19 ultras di Inter e Milan sta portando alla luce diversi fatti degni di attenzione. Sono emerse le intercettazioni tra capi ultras e figure apicali del mondo nerazzurro, tra cui allenatori e calciatori, dipingendo un quadro complesso che coinvolge negoziazioni per biglietti e incontri segreti con giocatori. Analizziamo i dettagli emergenti da questo scenario e come esso si inserisce in un contesto sportivo sempre più sotto gli occhi del dibattito pubblico. La trattativa sui biglietti Una delle rivelazioni più significative emerse dall’inchiesta è la conversazione del 26 maggio 2023, in cui Ferdico, uno dei capi ultras, discute la questione della distribuzione dei biglietti per la finale di Coppa Italia con l’allenatore dell’Inter. Il dialogo con l’allenatore Ferdico sottolinea la necessità di ottenere ulteriori 200 biglietti […]

