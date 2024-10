Il club nerazzurro attende, come tutti, novità sull’inchiesta che ha portato all’arresto di 19 ultras. Nel cuore della vibrante metropoli milanese, le due storiche squadre di calcio, Inter e Milan, si trovano ora al centro di un nuovo capitolo giudiziario. Il fatto La Procura di Milano ha portato alla luce e interrotto attività illecite legate alle curve di Inter e Milan, applicando 19 misure cautelari. Questa azione ha messo in evidenza l’importanza di un controllo severo sulle dinamiche interne alle tifoserie e sulle loro possibili infiltrazioni nel tessuto stesso delle società calcistiche. Le implicazioni per nerazzurri e rossoneri Per Inter e Milan, il procedimento avviato dalla Procura non implica una diretta accusa di illeciti, ma piuttosto un’opportunità, seppur gravata da una certa gravità, per dimostrare la propria estraneità a pratiche non conformi allo spirito sportivo. Il procedimento di prevenzione Nonostante non siano oggetto di indagini, la Procura di Milano ha […]

