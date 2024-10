La vicenda che ha portato ai 19 arresti di stamane continua a venir fuori con dovizia di particolari: la società nerazzurra non rischia per ora. Nella mattinata odierna, durante una conferenza stampa organizzata dall’autorità giudiziaria milanese, è venuto alla luce un aspetto preoccupante della cultura ultras italiana. Marcello Viola, Procuratore di Milano, ha diffuso dei dati sconcertanti relativi a un’inchiesta che coinvolge le tifoserie organizzate delle due squadre di calcio di Milano, Inter e Milan, e che ha portato all’arresto di 19 individui. Queste rivelazioni non solo gettano un’ombra sulla passione sportiva, ma sollevano anche dei dubbi sulla salute del calcio italiano, toccando temi delicati quali la violenza e il profitto illecito. La situazione L’inchiesta, la cui richiesta era stata inoltrata già prima dell’omicidio di Ballocco, ha gettato luce su aspetti inquietanti della tifoseria di entrambe le squadre. Sebbene all’interno della tifoseria del Milan non sia stata riconosciuta l’aggravante dell’avvicinamento […]

