I nerazzurri domani affronteranno un match molto importante di Champions League contro la più forte squadra serba del momento. L’Inter si prepara a confrontarsi con la Stella Rossa: gli occhi sono puntati sulle scelte dell’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, che deve gestire al meglio la squadra per assicurare un rendimento ottimale senza sacrificare la freschezza fisica dei giocatori. La partita contro l’Udinese ha fornito spunti interessanti su chi potrebbe emergere come protagonista nella competizione europea, ma anche su come il tecnico intenda ruotare i suoi uomini per affrontare al meglio entrambi i fronti, nazionale ed europeo. Le certezze… in dubbio La gara vinta contro l’Udinese ha messo sotto i riflettori Frattesi e Lautaro Martinez per le loro prestazioni decisamente positive. Tuttavia, la garanzia di una maglia da titolare nel prossimo incontro europeo non è assicurata neanche per loro, segno che Inzaghi sta ponderando accuratamente ogni opzione per non far affaticare nessun […]

