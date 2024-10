L’estremo difensore nerazzurro è ancora il titolare inamovibile nonostante l’arrivo di un vice affidabile. Il futuro nella squadra milanese di Yann Sommer si presenta pieno di incognite nonostante l’eccellente rendimento dimostrato sul terreno di gioco. La situazione Attualmente, la proprietà dell’Inter, retta dal fondo Oaktree, sembra navigare verso un orizzonte mirato alla valorizzazione di giovani promesse. Questo acceso interesse verso profili emergenti solleva interrogativi sul ruolo che i giocatori più esperti, come Sommer, possano ricoprire nel futuro prossimo della squadra. Nonostante un contratto valido fino al giugno del 2026 e delle prestazioni ancora ottime, l’influenza di queste politiche sul destino del portiere elvetico resta una variabile non trascurabile. Il rendimento L’estremo difensore svizzero in questa stagione ha attraversato fasi di alti e bassi con l’Inter anche se sono di più i primi. L’esordio in campionato contro il Genoa è stato contraddistinto da un errore piuttosto pesante ma l’ex Bayern Monaco […]

